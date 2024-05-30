تصدر اسم الفنان حمو بيكا تريند منصة السوشيال ميديا بعد نشره صورة جديدة له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

رسالة حمو بيكا للمتنمرين

وعلق حمو بيكا قائلًا: هو أنا مش زي أي حد بيتصور، وينزل صورته وهو في الصيف مع أصحابه.. ليه التريقة على بطني، أنا عندي مرض وسبق وكنت اتكلمت عليه، التنمر على شكلي، يا رب كل اللي بيتريق عليا ربنا يبتليه بنفس المرض اللي عندي.

حملة هجوم على حمو بيكا

وتعرض حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش مؤخرًا لحالة من الهجوم الشديد خصوصًا بعد ظهورهما بـ الشوم، في كواليس تصوير كليب ولاد موت، الذي يقدمونه ومن المقرر طرحه في الأيام المقبلة، حيث وجهت انتقادات لـ بيكا وكمال لظهورهما وهما ممسكان بـ الشوم في العمل الفني، الذي سوف يُطرح للجمهور قريبًا.

وتم التواصل مع نقابة الموسيقيين حيث أوضح الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي للنقابة أن الموسيقيين ليس لها علاقة بهذا الأمر، فالشكل الخارجي للفنان وأدائه التمثيلي خاص بـ مخرج الكليب التابع لنقابة المهن السينمائية، أما الموسيقيين فهي المسئولة عن الكلمات والألحان والأداء الصوتي للفنان، في حالة استخدام كلمات مسيئة أو سرقة ألحان ستتدخل النقابة.

وتحدث المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، أن النقابة سوف تتابع وتنتظر عرض الكليب، وفي حالة استخدام ألفاظ مسيئة أو خارجة في الكليب سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الفنانين الذين شاركوا في الكليب.

يذكر أن، مطرب المهرجانات حمو بيكا طرح مؤخرا أحدث أغانيه بعنوان “خصمي رن عليا طالبني” بالتعاون مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

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