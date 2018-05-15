بسبب تصرفاتهما الفاضحة في زفافهما.. شرطة الفجيرة تلقي القبض على الإعلاميين مشاعل الشحي واحمد خميس

في خطوة مفاجئة وتطور ملفت بقضية ال​إعلام​يين ​مشاعل الشحي​ و​أحمد خميس​ والتي ضج بها الرأي العام في الإمارات ووسائل التواصل الإجتماعي بسبب ما إعتبره البعض مشاهد فاضحة خلال حفل زفافهما الذي أقيم مؤخراً، أعلنت شرطة الفجيرة عن إستدعائها لعروسين لم تسمهما لكنّ المعلقين أكدوا أن المقصود هما خميس والشحي، وذلك على خلفية انتشار مقاطع فيديوهات مخالفة للأعراف والعادات والتقاليد الإماراتية.

وكان الثنائي قد تعرضا للكثير من الإنتقادات وهجوم حاد بعد إنتشار مقاطع فيديو لهما من حفل زفافهما حيث بدا فيها العريس يحمل عروسه ويقبلها، الأمر الذي أثار حفيظة المتابعين وطالبوا بمحاكمة العروسين بناءً على الحكم الصادر عن محكمة تمييز دبي عام 2007 باعتبار مبادلة الزوج لزوجته المشاعر بشكل علني “جريمة فعل فاضح”، يُعاقب عليها القانون.