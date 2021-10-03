حلت الفنانة المصرية وفاء عامر ضيفة على الاعلامي عمرو اديب في حلقة الامس من برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “ام بي سي مصر”.

وتحدثت وفاء عامر خلال اللقاء عن نظرة المجتمع المصري للمرأة قائلة انه يعتبرها “second hand” سواءا من الرجل او من جيرانها غير انها قالت ان المرأة المطلقة لم تعد مظلومة حاليا في مصر خاصة بوجود المجلس الاعلى للمرأة.

انا مش حسكت عن اللى بيتقال دة انا بتهم الفنانة وفاء عامر و المطربة امينة بزعزعة ثبات المرأة @RadwaElSherbiny @wafaaamer0 https://t.co/9Bx97RZvia — Ayten Amer (@AYTENAMER) October 3, 2021

وعن امكانية ان تطلب الطلاق من زوجها المنتج محمد فوزي قالت: “أنا عمري ما هطلب الطلاق، لو عمل إيه بالذي، مهما عمل، له حاجات كتير أوي تشفعله في قلبي”.

وردا على سؤال أديب “حتى لو خانك؟”؛ قالت: “هبقى أنا السبب، أكيد أنا هبقى السبب، وأنا الحمد لله جوزي مش خاين، أنا جوزي لأ، محمد لا يمكن يخوني”.

وردا على سؤال “أنتِ شايفة أن لو الراجل خان الست تبقى هي السبب؟”؛ قالت: “هي الست بتاخد موبايل جوزها وتقعد تفتش ليه؟ ليه يعني؟ ربنا قال (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ)، وبعدين لما تواجهيه هيقولك إن كان عاجبك”.

بدورها علقت الفنانة ايتن عامر على تصريحات شقيقتها عبر تغريدة على حسابها على تويتر بطريقة ساخرة حيث كتبت: “انا مش حسكت عن اللى بيتقال دة انا بتهم الفنانة وفاء عامر و المطربة امينة بزعزعة ثبات المرأة”.