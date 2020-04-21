تصدر إسم الفنانة المصرية حنان ترك محركات البحث اليوم، وذلك بسبب تغريدة منسوبة لها من موقع ” تويتر”تم تداولها بشكل كبير على مواقع السوشيال ميديا، من حساب مزيف يحمل إسمها

وتضمنت التغريدة المنشورة رغبة حنان ترك في حذف أفلامها، وكُتب فيها: “كم تمنيت لو حذفوا جميع أفلامي التي كنت فيها بلا حجاب… الحمد لله الذي هدانا”.

كم تمنيت لو حذفوا جميع افلامي كنت فيها بلا حجاب⁦ ! pic.twitter.com/rKAtwt5gbd — Hanan Turk (@7ananTurk) April 19, 2020

ويُذكر أن أرتدت الفنانة حنان ترك الحجاب في عام 2006 ؛ وقد شاركت في عدة أدوار بالحجاب كان آخرهم قبل أن تعلن اعتزالها فيلم “المصلحة”، والذي ظهرت فيه كزوجة لضابط جسد شخصيته الفنان أحمد السقا، وشاركها في العمل أحمد عز، زينة، أحمد السعدني، وكندة علوش.