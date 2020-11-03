نشرت الممثلة الأردنية ” دانا حمدان ” مجموعة من الصور المركبة عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” والتي جمعت بينها وبين الفنانة المصرية الراحلة ” سعاد حسني ” محاولة تقليدها من حيث الإطلالات .

وهو الأمر الذي عرضها إلى موجة من الانتقادات والسخرية من جانب المتابعين لمحاولة تقليدها للسندريلا أو التشبه بها .

ثم كتبت دانا حمدان في تعليقها على تلك الانتقادات قائلة : ” بحبها ومين ما يحبهاش الله يرحمها ممثلة مبدعة وقدرت تقدم أدوار سابت فينا كلنا أثر وفي الذاكرة ” .

وتابعت : ” اللي بيعلق بالمقارنة أنا ما بقارنش نفسي بحد أنا بقول إني بحبها كفنانه قدوة .. يا ريت نهدى شوية وبلاش تعليقات مالهاش لازمة .. في حب السندريلا ” .

ثم قامت دانا حمدان بمسح التعليقات بعد ذلك وإغلاق خاصية التعليق على الصور .