بسبب ” حدوتة مرة ” .. غادة عبد الرازق مصابة بالاكتئاب

حلت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق ضيفة في برنامج ” واحد من الناس ” مع الإعلامي المصري عمرو الليثي والذي يذاع على قناة النهار .

وتحدثت غادة عبد الرازق عن مسلسل حدوتة مرة الذي عرض برمضان 2019 وعن الدور الذي قامت بتجسيده في المسلسل والتي وافقت عليه على حسب قولها : ” كنت عايزة أغير جلدي ” .

حيث كشفت إنها مازالت إلى الآن متأثرة بشخصية ” مرة ” وإنها أثرت على نفسيتها بشكل كبير وسببت لها حالة نفسية لصعوبة الشخصية فهي من الأدوار المركبة الشريرة .

وأضافت : ” أنا بروح لدكتور نفسي من قبل مسلسل حدوتة مرة ولسه بروح لإني مازلت متأثرة بهذا العمل ودوري تسبب لي في حالة اكتئاب ، ودايما في البيت يقولولي ارحمينا شوية ” .

ولاقى المسلسل نجاحا كبيرا وتفاعلا من الجمهور خلال شهر رمضان .

مسلسل حدوتة مرة من بطولة غادة عبد الرازق ومجدي كامل وولاء الشريف وسلمى أبو ضيف وأحمد صفوت ومحمد شاهين ومحمد مهران وعبد الرحمن أبو زهرة .