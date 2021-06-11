نشرت الفنانة منة شلبي على حسابها الخاص في “تويتر” صورة تجمعها بصديقتها الفنانة المعتزلة حنان ترك، وعلّقت عليها بالقول: “وحشتيني أوي ودائماً في القلب يا حب”.

ودفعت الصورة التي نشرتها منة بعض المتابعين الى التهجّم على حنان ترك لأن ظهرت فيها من دون حجاب، مما أثار جدلاً واسعاً، حيث رجّح عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن تعود حنان ترك الى عالم الفن، وتساءل آخرون عن سبب نشر الصورة وظهورها فيها بدون حجاب، فيما انتقد فريق من متابعي منة الصورة وطالبوها بحذفها باعتبار أن حنان قد اعتزلت الفن وارتدت الحجاب وظهورها من دونه يُعد خطأ.

وعلّقت حنان ترك على الصورة قائلةً: “حبيبتي يا منجو… وحشتيني ربنا يباركلك في ماما وفي صحتها ويسعد قلبك يارب”.

وتجاهلت حنان ترك الرد على الجمهور الذين كثُرت أسئلتهم حول عودتها الى الفن أو الاستغناء عن الحجاب.

الجدير ذكره أن حنان ترك اعتزلت الفن عام 2012، رغم أنها مثّلت في عدد من الأعمال الفنية وهي ترتدي الحجاب، لكنها قالت في أحد لقاءاتها التلفزيونية إنها تعيش صراعاً داخلياً، لأن الفن يتعارض مع الحجاب، وأنها تسعى لإرضاء ربّها، وتتمنى اعتزال الفن، لتعلن بعدها اعتزالها الفن نهائياً.

وقدّمت ترك مجموعة من الأعمال الفنية المميزة في السينما والتلفزيون، منها أفلام: “تيتو”، “جاءنا البيان التالي”، “أحلى الأوقات”، ومسلسلات: “أوبرا عايدة”، “أولاد الشوارع” و”أخت تريز” آخر أعمالها الفنية.