أعلنت الفنانة السعودية ” نورة الرشيدي ” المعروفة بإسم ” حلا نورة ” في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عن إنفصالها رسميا عن زوجها وذلك بعد زواج دام لمدة 8 سنوات .

وأرجعت حلا نورة السبب من وراء وقوع الطلاق إلى خالتها فكتبت في منشورها قائلة : ” أعلن انفصالي بعد زواج سعيد دام 8 سنوات والسبب خالتي المكيودة والأفاعي اللي معاها دمرولي بيتي ” .

وأضافت حلا في منشور آخر وجهت من خلاله الدعاء إلى من آذاها وتسبب في انفصالها عن زوجها فكتبت : ” الله يوريني فيج عجائب قدرته ” .

وتابعت : ” أنا مو عاقة وهالمرة ماراح أسكت عن حقي وبالنهاية كلكم راح تخسرون والله يقويني أخذ حقي من عينكم ” .

فيما كتبت الفنانة السعودية في تعليقها على المنشور : ” الفتنة أشد من القتل .. حسبي الله ونعم الوكيل .. محتاجة دعواتكم تكفون لا تنسوني بالدعاء ” .