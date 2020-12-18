سخرت الإعلامية الكويتية ​مي العيدان​ من تصريح للفنانة التونسية ​لطيفة​ كانت تحدثت فيه عن رفضها للإنجاب لأنه مسؤولية بحسب قولها وأنها لا تستطيع تحملها.

ونشرت العيدان عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صورة للطيفة مرفقة بهذا التصريح، وعلّقت العيدان بالقول:”لطيفه التونسيه : ارفض الإنجاب لانها مسؤوليه . . ياحليلج عمرج ٥٩ سنه و تتكلمين عن الإنجاب”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور العيدان هذا، إذ أعربوا عن إستنكارهم وإستيائهم من تعليقها بهذه الطريقة، ومما جاء في التعليقات: “ومي انتِ ليش ما انجبتِ؟ ولا بس شاطرة تعلقي على خلق ربنا؟” و” خافوا الله وبلا تنمر يمكن حكت هيك لتجبر بخاطر نفسا” و”هي ترى قصدها بشبابها ما أنجبت” و”حرام الشماتة والتجريح”.





