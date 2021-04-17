شنت الفنانة ” نادية مصطفى ” هجوما على الفنان ” رامز جلال ” بعد سخريته من زوجها الفنان ” أركان فؤاد ” في حلقة برنامجه ” رامز عقله طار ” الذي استضاف بها مطرب المهرجانات ” حمو بيكا ” .

حيث قال رامز جلال لحمو بيكا بأنه لا يستطيع السير أو اللعب جيدا داخل إحدى الألعاب بسبب حذاء أركان فؤاد الذي يرتديه .

وعلقت نادية مصطفى على ذلك في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فكتبت : ” مش كفاية بيتريق على اللي جايبهم هتتريق كمان على الناس المحترمة اللي قاعدين في بيوتهم وفي حالهم ” .

وتابعت : ” مفهمتش إيه الإيفيه أو إيه اللي يضحك في أنه يقوله ما انت لازم تقع ما انت لابس جزمة أركان فؤاد .. وإذا كان دا هزار فهو هزار سخيف وغير مقبول ” .