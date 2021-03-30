كشفت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” في منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عن خضوع نجل الفنان الكويتي ” محمد المسلم ” لعملية جراحية والذي يعاني من سرطان الدم .

وتضمن المنشور مقطع فيديو من داخل المستشفى ظهر فيه محمد المسلم وهو يحتضن طفله ” جاسم ” على نقالة ويبدو أنه تم التقاطه أثناء توجه إبنه لغرفة العمليات .

وكتبت مي العيدان في تعليقها على المقطع مطالبة المتابعين بالدعاء للطفل قائلة : ” الدعاء لطفل جاسم إبن الفنان محمد المسلم أجرى عملية جراحية ادعوله بالشفاء ” .

وتابعت : ” الطفل من أكثر من سنة مصاب بسرطان الدم .. امتحان أكبر من قدرة طفل صغير ضعيف اللهم احفظه لأهله وذويه ” .