نشرت الفنانة المصرية ” علا رشدي ” صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” أثارت الجدل بين المتابعين .
حيث ظهرت علا رشدي في الصورة وهي تضع قدمها أمام الكاميرا بتستعرض حذائها الجديد .
وكتبت في تعليقها على الصورة : ” الجزمة كانت جديدة لنج .. أظن واضح ” .
الأمر الذي أثار استياء المتابعين واعتبروا أن الصورة غير لائقة وطالبها البعض بضرورة حذفها .
إلا أن علا رشدي رفضت حذف الصورة وردت على تعليقات المهاجمين والمنتقدين لها وقالت : ” يا جماعة الجزمة مش في وش حد ولا إهانة ليكو خليكو فريش كده ” .
ولكن لم يعجب بعض المتابعين بهذا الرد واستمروا في توجيه اللوم والعتاب لها على وضع حذائها في وجه من يشاهد الصورة .