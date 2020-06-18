نشرت الفنانة المصرية ” علا رشدي ” صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” أثارت الجدل بين المتابعين .

حيث ظهرت علا رشدي في الصورة وهي تضع قدمها أمام الكاميرا بتستعرض حذائها الجديد .

وكتبت في تعليقها على الصورة : ” الجزمة كانت جديدة لنج .. أظن واضح ” .

الأمر الذي أثار استياء المتابعين واعتبروا أن الصورة غير لائقة وطالبها البعض بضرورة حذفها .

إلا أن علا رشدي رفضت حذف الصورة وردت على تعليقات المهاجمين والمنتقدين لها وقالت : ” يا جماعة الجزمة مش في وش حد ولا إهانة ليكو خليكو فريش كده ” .

ولكن لم يعجب بعض المتابعين بهذا الرد واستمروا في توجيه اللوم والعتاب لها على وضع حذائها في وجه من يشاهد الصورة .