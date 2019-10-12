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بسبب صورة .. ” بسمة بوسيل ” تتعرض إلى الانتقادات من جمهورها

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نشرت الفنانة المغربية ” بسمة بوسيل ” صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” بإطلالة جديدة  ومختلفة عن شكلها من قبل .

حيث ظهرت بسمة بوسيل في الصورة بشعر طويل ومكياج قوي جعل ملامحها مختلفة تماما .

وكتبت بسمة في تعليقها على الصورة قائلة : ” عندما يقولون إنهم لا يهتمون .. فإنهم يفعلون ذلك بالفعل ” .

وتلقت بسمة بوسيل عددا من الانتقادات من جانب متابعيها الذين أبدوا إنزعاجهم من إطلالتها الجديدة .. فجاءت التعليقات مثل : ” كنتي أحلى كتير ” و ” كفاية تجميل ” و ” شكلك اتغير أوي ” و ” شعرك القصير أحلى ” .

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Because when they say they don’t care , they actually do ! #moodedits

A post shared by 𝔅𝔞𝔰𝔰𝔪𝔞 𝔅𝔬𝔲𝔰𝔰𝔢𝔩 🇲🇦 (@bassmaboussel) on

3 تعليق

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