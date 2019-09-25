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بسبب صورة .. شمس الكويتية تسخر من شكلها

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نشرت الفنانة ” شمس الكويتية ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها من خوضها لتجربة جديدة خلال تواجدها في نيويورك .

حيث سمحت لرساما من المتواجدين في الشارع برسمها بطريقته ومن وجهة نظره .

 فيقوم الرسام بابتكار الشكل الاقرب الى شكل من يرسمه بطريقة كاريكاتيرية مضحكة .

وبدت شمس غير راضية عن الصورة وبإنها لا تشبهها كثيرا وأن التجربة لم تعجبها .

فكتبت شمس الكويتية في تعليقها على الصورة قائلة : ” انا من وجهة نظر الرسام .. بالله عليكم كم تشبهني اللوحة اللي هو رسمها ” .

وتباينت التعليقات بين معجب بالصورة وأثنى على الرسام .. والبعض الآخر اعتبرها إهانة بحقها ومنهم من أشاد بعفويتها وصراحتها لا سيما وأن الصورة لا تشبهها كثيرا .

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انا من وجهة نظر الرسام 😂😂😂 بالله عليكم كم تشبهني اللوحة الي هو رسمها😩😩 #👡👡 #نييورك

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