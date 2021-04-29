استعاد بعض الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة قديمة التُقطت في إحدى المناسبات للفنان المصري محمد هنيدي وزوجته. وإثر هذا تعرضت الأخيرة لموجة من التنمّر القاسي، وفيما أشار بعض المتابعين إلى أنها لا تتمتع بالجمال، اعتبر آخرون أنها تبدو أكبر سنّاً من زوجها.

ومما كُتب في التعليقات على أحد تلك الحسابات: “مش حلوة” و”مبينة أكبر منو بكتير” و”هنيدي من كتر مهو شكله صغير مراته تحس إنها والدته”.

يُذكر أن هنيدي يبلغ الـ56 عاماً، وبدأ عمله في مجال التمثيل من خلال أدوار سينمائية صغيرة كالدور الذي أدّاه في فيلم “إسكندرية ليه”. وبعد هذا اشتُهر بأعمال كثيرة أبرزها: “إسماعيلية رايح جاي” و”صعيدي في الجامعة الأميركية” و”بخيت وعديلة” و”عنترة ابن ابن ابن شداد” و”عندليب الدقي”، ومسلسلات: “البخيل وأنا” و”العرضحالجي” و”على الأصل دوّر”. كما شارك في أعمال رسوم متحركة، منها: “تيمون وبومبا” و”عائلة سبمسون” و”الأسد الملك”، إلى جانب عدد من الفوازير والسهرات التلفزيونية.