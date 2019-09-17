بسبب صورة .. موجة جديدة من الهجوم تتعرض لها ريهام سعيد

نشرت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير ” إنستجرام ” صورة تسببت لها في هجوما من قبل المتابعين .

جاءت الصورة متضمنة صورة تعبيرية لامرأة مغلق فمها ومقيدة ومكبوت صوتها بامرأة أخرى داخلها .

وكتبت ريهام سعيد في تعليقها على الصورة مستعينة بالأية القرآنية : ” والكاظمين الغيظ : لن ينسى الله سكوتك عن الكلام ولا عتبا كتمته ولا قهرا لجمته ولا ألما تحملته .. فثق بالله واطمئن ” .

ليتفاعل المتابعون لها بشكل كبير على الصورة بالهجوم والسخرية منها مؤكدين انها هي من يهاجم الناس ويتلفظ بألفاظ سيئة آخرها ما قالته عن مرضى السمنة وتسببت في وقف برنامجها لمدة عام .

كما أشاروا إلى إنها تحاول إظهار نفسها ضعيفة ومظلومة على الرغم من أنها لا تترك المجال لأي شخص بالكلام من دون أن ترد عليه وتحدث ضجة .