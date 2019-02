بسبب صورتها الغريبة.. بيرين سات تتعرض للانتقادات في عيد ميلادها

View this post on Instagram

Bugun bir yasima daha girdim! Insanlarin yas aldikca ne kadar acimasiz olabildigi gercegiyle; hepsinin aslinda ayni kusursuz bebek olarak Dunya’ya geldigi bilgisi arasinda bocalamaktayim. Bir yandan kollektif bir askta yuzdugum, bir yandan en yakinimda nefreti hissettigim bu yas gunumde artik aglamayi asmis, gelen HER DERDE!!! gulmekteyim :)))) Ayak bastigim en karanlik dogum gunum oldugunu dusundugum anda Efe’yle sarkimiz Hero calinca birden mutfaktaki radyoda, ruhuma yeniden isik yayildi. Bence hayatimin ikinci yarisi daha guzel olani olacak; yasamin benim icin inci gibi siraya dizdigi travmalardan sonra bunu bekliyor, bunu umuyorum. Bir direnistir yasamak ve bir akistir ayni zamanda; bir kabullenistir, parcalanistir, butunlenip yeniden dogustur; bir serzenistir yasamak; ani bir yuzlesmedir, yeniden tanismadir, yolun yarisinda bastan baslamadir; deli derlercesine bir gulustur; insan incitememektir sahsi incinmisliklerinden oturu; bir dinleyistir vaaz vermeden, ikna olustur sual etmeden; bir diz cokustur egilebildigince ve fakat dimdik bir inanistir da yasamak; oyle bir sevistir ki herkesi oldugu gibisine… Iyi ki varsiniz, iyi ki dogduk! #tobeeornottobee