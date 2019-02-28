بسبب صورتها الغريبة.. بيرين سات تتعرض للانتقادات في عيد ميلادها

شاركت الممثلة التركية بيرين سات الشهيرة في العالم العربي بشخصية “فاطمة” صورة عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي لمناسبة عيد ميلادها بدت فيها بلقطة غريبة وبعيدة عن جوّ الإحتفال بهذه المناسبة.
وبسبب هذه الصورة تعرّضت سات للإنتقادات، حيث رأى بعض المتابعون أنها لا تليق بجو عيد ميلادها وأتت إطلالتها شاحبة وكئيبة، فيما دافع البعض الآخر عنها مشيراً إلى أنه عفوية بتصرفاتها.
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
Bugun bir yasima daha girdim! Insanlarin yas aldikca ne kadar acimasiz olabildigi gercegiyle; hepsinin aslinda ayni kusursuz bebek olarak Dunya’ya geldigi bilgisi arasinda bocalamaktayim. Bir yandan kollektif bir askta yuzdugum, bir yandan en yakinimda nefreti hissettigim bu yas gunumde artik aglamayi asmis, gelen HER DERDE!!! gulmekteyim :)))) Ayak bastigim en karanlik dogum gunum oldugunu dusundugum anda Efe’yle sarkimiz Hero calinca birden mutfaktaki radyoda, ruhuma yeniden isik yayildi. Bence hayatimin ikinci yarisi daha guzel olani olacak; yasamin benim icin inci gibi siraya dizdigi travmalardan sonra bunu bekliyor, bunu umuyorum. Bir direnistir yasamak ve bir akistir ayni zamanda; bir kabullenistir, parcalanistir, butunlenip yeniden dogustur; bir serzenistir yasamak; ani bir yuzlesmedir, yeniden tanismadir, yolun yarisinda bastan baslamadir; deli derlercesine bir gulustur; insan incitememektir sahsi incinmisliklerinden oturu; bir dinleyistir vaaz vermeden, ikna olustur sual etmeden; bir diz cokustur egilebildigince ve fakat dimdik bir inanistir da yasamak; oyle bir sevistir ki herkesi oldugu gibisine… Iyi ki varsiniz, iyi ki dogduk! #tobeeornottobee
ومن ناحية أخرى كانت لفتت سات الإنتباه مؤخراً إلى غيابها عن حفل زفاف الممثلة التركية هازال كايا على الرغم من أنهما قدما معاً واحداً من أهم المسلسلات “العشق الممنوع”.
وبحسب بحسب موقع “gecce” فإن هازال لم توجّه دعوة لبيرين سات لحضور الزفاف، وأنّ الأخيرة أيضاً عندما تزوجت عام 2014 لم توجّه لهازال دعوة لحضور زفافها.
وأضاف الموقع أن العلاقة بين هازال كايا وبيرين سات لم تكن جيدة أثناء تصوير مسلسل “العشق الممنوع”، وأنهما بعد انتهاء المسلسل لم تلتقيا او تتواصلا أبداً.