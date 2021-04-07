كشف الكاتب الصحفي ” مصطفى الكيلاني ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن إضطرار المخرج ” أمير شاكر ” إلى العمل كسائق على سيارة أوبر بسبب ضائقة مادية يمر بها حتى يتمكن من الإنفاق على بيته وأولاده .

فكتب مصطفى الكيلاني في منشوره : ” أمير شاكر الفنان الكبير والمخرج المنفذ لعشرات الأفلام واحد من أنجح وأشطر مساعدي الإخراج في مصر .. قابلته في المرور وأنا بجدد رخصة عربيتي من شهرين .. أمير شاكر بيشتغل كابتن أوبر علشان يصرف على بيته وعياله ” .

وتابع : ” أنا في بداية الألفية شفت بعيني نجوم كبار دلوقت كانوا وقتها يتمنوا نظرة رضا من أمير وإنه يختارهم يعملوا دور .. ولما بقوا نجوم وإحنا كتبنا على السوشيال ميديا عن ظروف أمير شاكر وإنه محدش بيشغله رغم شطارته مفيش واحد منهم فكر يرجعه للشغل في فيلمه أو مسلسله ” .

وأضاف الكيلاني : ” ياريت محدش يتكلم عن قطع الأرزاق علشان الشاطرين قاعدين في البيوت بسبب نفسنة بعضكم وقطعهم للأرزاق .. اللي عاوز يشوف أمير يرجع لمشهد الطيارة في فيلم حرامية في تايلاند ” .

يذكر أن المخرج أمير شاكر كان قد عمل كمخرج منفذ لعدد من الأعمال الدرامية الشهيرة مثل : ” فرقة ناجي عطا الله ” و ” ملك روحي ” و ” أين قلبي ” و ” أحلام عادية ” مع يسرا و ” عايزة أتجوز ” .. وشارك أيضًا في مسلسل ” ذئاب الجبل ” كمساعد مخرج .