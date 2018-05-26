بسبب ضربة شمس.. جاكلين فرنانديز تتعرض للإغماء

ذكرت تقارير أن الممثلة جاكلين فرنانديز تعانى من ضربة شمس مؤخرا في أثناء تصوير فيلم سيتم عرضه كمقدمة لمباراة IPL الأخيرة بالحفل الختامي للدوري الهندي الممتاز، في 27 مايو، 2018.

وقال تقرير موقع Spotboye الترفيهي على شبكة الإنترنت، ، أن الممثلة سقطت مغشيا عليها في أثناء التصوير البرنامج. ونقل الموقع عن مصدر قوله “إن جاكلين كانت مريضة بشدة وكانت تتقيأ منذ الصباح، وبعد ساعتين تقريبا، سقطت على الأرض “.

وفي وقت لاحق، تبين أن جاكلين، التي قدمت مع سلمان خان فيلمهما المنتظر Race 3، قد صورت مشاهد الحفل والبروفات بينما كانت مريضه.

كانت الممثلة التي تعود إلى أصول سيرلانكية، قد تعرضت لحادث سيارة مروع بعد أن اصطدمت سيارتها بسيارة كان يقودها سائق سكران في إحدى ضواحي مدينة مومباي.