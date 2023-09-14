أثارت الفنانة آيتن عامر الجدل بفيديو كوميدي جديد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام“.

فيديو جرىء لأيتن عامر

وظهرت آيتن عامر وهي ترقص مع الشباب وعلّقت قائلة: «لما صحابي يعرفوا إني رجعت سينجل، وهى بترجع الولاد الأكاونت بعد ما شالتهم منه بسبب الاكس، شوفوا الأغنية كاملة بكرة على قناة اليوتيوب».

تفاعل الجمهور مع المقطع وهاجموا أيتن عامر، خاصة وأنها ظهرت أيضا بملابس جريئة على غير عادتها.

لكن بعض متابعيها دافعوا عنها وأكدوا أنها تروج لعمل فني جديد سيتم الكشف عنه خلال الفترة المقبلة.

انفصال أيتن عامر عن زوجها

أيتن عامر أثارت حالة كبيرة من الجدل بعد انفصالها عن زوجها مدير التصوير عز العرب بعد رمضان 2023.

وتصدر اسمها ترند مؤشرات البحث طوال الفترة الماضية وذلك بسبب قصة الحب الكبيرة التي جمعتهما طوال سنوات زواجهما ثم إعلان انفصالهما بشكل مفاجىء.

أيتن عامر وشقيقتها وفاء رفضا الإفصاح عن أي تفاصيل تخص أسباب الانفصال، وأكدت أنها تحترم عز العرب.

فيلم مندوب مبيعات

من ناحية أخرى، تستكمل الفنانة آيتن عامر، تصوير فيلمها الجديد “مندوب مبيعات” في دبى، حيث يجسد الفنان بيومي فؤاد شخصية رجل أرمل يعمل في دبى، ويبدأ في البحث عن علاقة عاطفية جديدة للزواج مرة أخرى، ولكنه يواجه صعوبات وتفشل علاقاته بشكل مستمر حتى يتعرف على آيتن عامر ويدخل في قصة حب معها وتتوالى الأحداث في الفيلم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.

فيلم “مندوب مبيعات” بطولة كل من بيومي فؤاد، أيتن عامر، أحمد فتحي، اسلام إبراهيم، هبة عبد العزيز، يسرا المسعود، إيمان يوسف، وائل عوني، أيمن قنديل، منى فاروق، ولمياء كرم، وتأليف وإخراج حامد صالح.

آخر أعمال أيتن عامر

وكانت آخر أعمال آيتن عامر، مسلسل “أولاد عابد” علي قناة MBC مصر، والمسلسل كان من المقرر عرضه في رمضان2022، لكن تأجل بعد ذلك وتحدد له في البداية أن يعرض في رمضان 2023، ثم بعد ذلك تقرر أن يعرض في موسم خارج السباق الرمضاني، يضم كلا من رياض الخولي، محسن محيي الدين، أيتن عامر، إيهاب فهمي، جمال عبد الناصر، انتصار، نادين مصطفى غريب، مي الغيطي وآخرين ومن تأليف سماح الحريري، وإخراج أكرم فريد.

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