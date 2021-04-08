أثار مقطع الفيديو الذي نشره الفنان ” محمد رمضان عبر حسابه على وقع إنستجرام الذي ظهر فيه وهو بحمام السباحة ويلقي بدولارات في المياه غضب واستفزاز عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

حيث أطلقوا حملة لمقاطعة محمد رمضان واصفين إياه بأنه قدوة سيئة للأجيال الجديدة .

وجاء مقطع الفيديو كرد للفنان محمد رمضان ولكن بطريقة غير مباشرة على الحكم الذي صدر عن المحكمة الاقتصادية يوم أمس بإلزامه دفع مبلغ قيمته 6 مليون جنيه كتعويض للطيار ” أشرف أبو اليسر ” .

وذلك على خلفية الصورة التي ظهر بها رمضان وهو في كابينة قيادة الطائرة برفقة أشرف أبو اليسر وهي ما تسببت في إيقاف وفصل الأخير عن عمله مدى الحياة وألحقت به أضرارا مادية وأدبية كبيرة .