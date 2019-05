بسبب كثرة ذنوبها.. سما المصري خائفة من نار الآخرة

View this post on Instagram

عندي احساس أنه من شده الحر السما هتسقط عصافير مشويه…اه والله…ايه دا؟؟ اومال هنعمل ايه في نار الاخره لما دي نار الدنيا؟ دا احنا عندنا ذنوب تدخلنا النار بمجموع كليات الطب….🙄🙄🙄🙄