فجع الفنان الأردني أنور خليل أبو صهيب مؤخراً بوفاة ابنته نانسي. وعُلم انها أصيبت بالمرض الناتج عن فيروس كورونا وأنها كانت تعاني من ضعف في عضلة القلب ما سبب حدوث مضاعفات لديها أدت إلى وفاتها.

وبعد انتشار الخبر نعاها على مواقع التواصل عدد كبير من المتابعين الذين أعربوا عن اسفهم بسبب غيابها المبكر خصوصاً أنها لم تتخط الأربعينات من عمرها.

ومن خلال البحث عبر حسابها الخاص على موقع “فيسبوك” تبين أنها نشرت دعاء لافتاً تحدثت فيه عن موتها وكتبت: “اللهم اجعلني أول الراحلين من أهل بيتي وأحبتي فلا طاقة لي بفراق أحدهم”.

وأضافت: “اللهم أمين ورأيتُ حلْماً أنني ودّعتُهم، فبكيتُ من ألم الحنين وهم معي !مُرٌّ عليّ بأن أُودّعَ زائراً …كيف الذين حملتُهم في أضلع” .

كما نشرت في 14 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري 2020 تسجيلاً صوتياً لآية قرآنية. وتوجه الكثيرون منة خلال التعليقات بالعزاء لأهلها متمنين لها الرحمة ولهم الصبر والسلوان. ويشار إلى أن الفيروس العالمي ما زال يحصد مئات آلاف الأرواح فيما تتواصل التجارب والأبحاث التي تهدف إلى إيجاد لقاح مناسب له.







