تحدثت لأول مرة حنان مطاوع عن الوعكة الصحية التي تعرضت لها، وذلك خلال لقائها مع الأعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم منى الشاذلي” على قناة أون .

حنان مطاوع تتحدث عن أزمتها الصحية

حيث حلت الفنانة حنان مطاوع ضيفة مع الأعلامية منى الشاذلي، وخلال البرنامج تحدثت لأول مرة عن أزمتها الصحية والتي مرت بها منذ 4 شهور تقريبًا، حيث قالت : “العالم كان بالنسبة لي توقف، والحمد لله على كل شىء.. منذ أربعة شهور ونصف تم تشخيص حالتي مش من دكتور ودي كانت المشكلة”.

وتابعت : ” حيث جالي ضيق في التنفس وصوتي لما كان بيتنبح مكنش بيرجع، بيقعد أربع شهور عشان يرجع، ورقبتي كانت تخنت جدًا واتشال منها نص كيلو تقريبًا”.

وأردفت : ” لما روحت أعمل سونار عشان أكشف على الغدة الدرقية، الناس اللي عملولي سونار دخلوني في نفق مظلم والموضوع أخد أبعاد كبيرة خالص، حيث أنهم شخصوني على أنه ورم، وزوجي أنهار من البكاء.

وتابعت: “حيث أن أمير زوجي عمل نفس مشهدي مع هند صبري في مسلسل “حلاوة الدنيا”، فهو كلم كل الدكاترة في عيلتنا، ودخل عليا وقاللي هتبقى كويسة ولما نزلنا العربية بكي بصوت عالي وقعد يقوللي هتبقى كويسة ودخلنا مرحلة الذروة وإحنا لسه مروحناش لدكتور”.

واختتمت حديثها : “ولكن عندما ذهبنا للطبيب شخص التشخيص المظبوط، وأنا بالمناسبة كنت قد كتبت وصيتي منذ صغري، ولكن وصيتي الآن كلها عن أماليا ابنتي، فأنا متمسكة بالحياة بسبب أماليا، وتفاصيل يوم العملية كان صعبا للغاية وأصر أمير إنه يبات معايا هو وأماليا”.

مسلسل “صوت وصورة”

يذكر أن حنان مطاوع تقوم حاليًا باستكمال مسلسلها “صوت وصورة” ويشاركها في بطولته كلا من نجلاء بدر، مراد مكرم، صدقي صخر، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، محمد كيلانى، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامى الطمبارى تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية والمسلسل مكون من 30 حلقة.

تدور أحداث مسلسل صوت وصورة حول شخصية “رضوى محمود أبو زيد” والتي تظهر خلال الإعلان الدعائي أنها تتعرض لتحرش جنسي، وتقرر استخدام السوشيال ميديا من أجل الحصول على حقوقها، كذلك يظهر خلال البرومو وقوع جريمة قتل بدافع الانتقام.

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