في الوقت التي تنشغل فيه النجمتان إيمي ودنيا سمير غانم بعزاء والدهما الراحل من جهة، والاهتمام بصحة والدتهما النجمة دلال عبد العزيز التي لا تزال في المستشفى لحاجتها الدائمة الى الأوكسجين، أكد مصدر مقرّب من النجمتين أنهما قرّرتا الاعتذار عن كل المشاريع السينمائية المعروصة عليهما.

وأوضح المصدر أن الفنانتين كانتا في صدد قراءة أكثر من عمل فني لاختيار الأفضل بينها وتقديمه للجمهور، إلا أن الظروف التي استجدّت بعد وفاة والدهما النجم القدير سمير غانم وقلقهما الدائم على الحالة الصحية الحرجة لوالدتهما، دفعتهما للاعتذار عن الأعمال التي كان من المفترض أن تتعاقدا عليها للبدء في تصويرها.

يُذكر أن رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا في وزارة الصحة المصرية الدكتور حسام حسني أكد أن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز لا تزال غير مستقرة وأنها بحاجة إلى جرعات عالية من الأوكسجين، متمنياً لها ولكل المرضى الشفاء العاجل.