نشرت الإعلامية الكويتية” حليمة بولند” التى دائما ما تثير الجدل، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق “سناب شات”، كشفت فيه عن الهدية التي تلقتها من “مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع”، والتي كانت عبارة عن كمية كبيرة من الكمامات للحماية من فيروس كورونا المستجد. وأثنت بولند خلال الفيديو علي نوعية الكمامات التى تلقتها.

وبعد هذا المقطع، أعرب عدداً كبيراً من متابعي بولند عن استيائهم الشديد من إرسال هذه الهدية، في هذا التوقيت الذي تشهد فيه الكويت نقصاً شديداً لدى المراكز الطبية والأطباء في مثل هذه المعدات التي تساعدهم في الوقاية من كورونا، كما طالبوا بفتح تحقيق في هذا الأمر، ومن جانبه سارع رئيس العلاقات العامة في مركز “صباح الأحمد” لنفي مسؤوليته في هذا الإطار، مشيراً إلى أنه سيتم فتح تحقيق لمعرفة من سلّم صندوق الأقنعة للإعلامية.

يُذكر أن الإعلامية حليمة بولند قد نشرت مؤخراً مقطع فيديو لها كشفت من خلاله أنها تقوم بتوزيع ليرات ذهبية بمناسبة الاحتفال بعيد القرقيعان، كما اعترفت لمتابعيها أنها استخدمت بول البقر لعلاج شعرها، مما أشعل ضجة كبيرة بين روّاد السوشيال ميديا.