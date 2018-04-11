بسبب هذا الفيديو.. سهير رمزي تتعرض للسخرية

نشرت الفنانة المصرية سهير رمزي مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على إنستغرام خلال حفل شم النسيم

ظهرت فيه وهي تضع “فيلتر” القطة، وتغني أغنية محمود الليثي “سوق البنات”، الأمر الذي أثار جدلا بين المتابعين الذيت علقوا بطريقة ساخرة على الفيديو، وانقسمت الآراء بين من اعتبر أن الفيديو لا يليق بعمرها بينما اعتبر قسم آخر أنها تقوم بما يناسبها.

وكانت رمزي قد أثارت جدلا فيما سبق حول خلعها للحجاب ونفيها للأمر رغم ظهورها بدونه.