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بسبب هيثم أحمد زكي .. حلا شيحة تنفعل على المتابعين : ” كفاية بقى أو متعلقوش على صفحتي “

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نشرت الفنانة ” حلا شيحة ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة للفنان الشاب الراحل ” هيثم أحمد زكي ” الذي توفي في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس نتيجة هبوط في الدورة الدموية عن عمر يناهز 35 عاما .

وكتبت حلا شيحة في تعليقها على الصورة ناعية هيثم أحمد زكي : ” لا حول ولا قوة إلا ‏بالله .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. خبر صادم فعلا مش مصدقة .. كان إنسان جميل وطيب .. البقاء لله ربنا يرحمه ‏ويغفر له ” .

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لا حول و لا قوة الا بالله انا لله و انا اليه راجعون خبر صادم فعلاً مش مصدقة ؟!!! كان إنسان جميل و طيب البقاء لله ربنا يرحمه و يغفرله .

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وتفاعل عدد كبير من متابعيها على الصور وجاءت التعليقات التي تقدم التعازي وتدعو للفنان الراحل بالرحمة والمغفرة .. بينما جاءت تعليقات أخرى تسب الفنانين وهو الأمر الذي استفز حلا شيحة .

وعلقت حلا على هذه التعليقات فكتبت : ” الناس اللي داخلة تشتم وتقول أي كلام وخلاص كفاية بقى ‏أنتو مبتزهقوش .. نازلين شتايم وسوء ظن في الناس هو ده الدين ؟ .. يا ريت كل واحد يركز مع نفسه ومالوش ‏دعوة بحياة غيره محدش هيتحاسب مع حد ” .

وتابعت : ” كفاية بقى أو متعلقوش على صفحتي .. اوعظوا نفسكم وكفاية دخول في أعراض الناس ونوايا ‏الناس .. محدش يعرف هو إيه عن ربنا ولا خاتمته عاملة إزاي .. كلنا بشر مش ملايكة وكل واحد له أحواله مع ‏ربنا فكفاية بقى ” .

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