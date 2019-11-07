بسبب هيثم أحمد زكي .. حلا شيحة تنفعل على المتابعين : ” كفاية بقى أو متعلقوش على صفحتي “

نشرت الفنانة ” حلا شيحة ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة للفنان الشاب الراحل ” هيثم أحمد زكي ” الذي توفي في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس نتيجة هبوط في الدورة الدموية عن عمر يناهز 35 عاما .
وكتبت حلا شيحة في تعليقها على الصورة ناعية هيثم أحمد زكي : ” لا حول ولا قوة إلا بالله .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. خبر صادم فعلا مش مصدقة .. كان إنسان جميل وطيب .. البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ” .
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لا حول و لا قوة الا بالله انا لله و انا اليه راجعون خبر صادم فعلاً مش مصدقة ؟!!! كان إنسان جميل و طيب البقاء لله ربنا يرحمه و يغفرله .
وتفاعل عدد كبير من متابعيها على الصور وجاءت التعليقات التي تقدم التعازي وتدعو للفنان الراحل بالرحمة والمغفرة .. بينما جاءت تعليقات أخرى تسب الفنانين وهو الأمر الذي استفز حلا شيحة .
وعلقت حلا على هذه التعليقات فكتبت : ” الناس اللي داخلة تشتم وتقول أي كلام وخلاص كفاية بقى أنتو مبتزهقوش .. نازلين شتايم وسوء ظن في الناس هو ده الدين ؟ .. يا ريت كل واحد يركز مع نفسه ومالوش دعوة بحياة غيره محدش هيتحاسب مع حد ” .
وتابعت : ” كفاية بقى أو متعلقوش على صفحتي .. اوعظوا نفسكم وكفاية دخول في أعراض الناس ونوايا الناس .. محدش يعرف هو إيه عن ربنا ولا خاتمته عاملة إزاي .. كلنا بشر مش ملايكة وكل واحد له أحواله مع ربنا فكفاية بقى ” .