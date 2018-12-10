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بسبب والدته الأميرة ديانا.. الأمير هاري يفرط في حماية زوجته ميغان ماركل

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Prince Harry is reportedly so protective of Meghan Markle because he couldn't protect Princess Diana

بسبب والدته الأميرة ديانا.. الأمير هاري يفرط في حماية زوجته ميغان ماركل

لاحظ الكثيرون مؤخراً ولاسيما أفراد ومقربون من العائلة الملكية البريطانية أن ​الأمير هاري​ يفرط في حماية زوجته ​ميغان ماركل​ من أي تعليقات أو انتقادات، وأن السبب وراء ذلك ربما يعود لفقدانه والدته، ​الأميرة الراحلة ديانا​، وهو ما يزال في سن الـ 12.

وأوردت صحيفة “ذا صن” بهذا الخصوص عن الخبيرة في الشأن الملكي، ايميلي أندروز، قولها “أرى أن سبب إفراط هاري في حماية زوجته والدفاع عنها نابع من شعوره بأنه لم يكن قادراً على حماية والدته، وتفكيره الآن أنه يود تعويض ذلك الأمر مع زوجته”.

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