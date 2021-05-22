نشرت الفنانة المصرية ” هالة صدقي ” منشورا لها عبر حسابها على مقع ” فيس بوك ” كشفت من خلاله عن تواجدها في مدينة دبي خلال الأيام الماضية واستعدادها للعودة إلى مصر من أجل حضور حفل زفاف ولكنها لم تحضره لحضورها جنازة الفنان الراحل ” سمير غانم ” .

فكتبت هالة صدقي : ” أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد .. نزلت من دبي لحضور فرح روحت العزاء واعتذرت عن الفرح .. وكما هو معروف في الوسط الفني أن الفنانين العظماء دول كانوا لا يمكن يسيبوا أي واجب سواء عزاء أو زيارة مريض ” .

وتابعت : ” وفي يوم سألت رجاء يا رجاء إنتي ليه بتروحي لكل من هب ودب حتي لو علاقتك بيهم مش قوية وتتعبي نفسك مع ناس ما تعرفيهومش .. كانت تقولي علشان في عزائي عايزة الدنيا كلها تقف مع أميرة بنتي ويبقي عزاء كبير وتتركنا رجاء في ظروف الكورونا وخلسه أصدقائها المقربين جدا هما بس اللي يروحوا عندها يعزوا نفسهم ويعزوا أميرة بنتها ” .

وأضافت هالة صدقي : ” ودلال حضرت عزاء مصر كلها وأهم عزاء لها حبيبها وجوزها وعشرة عمرها ما تحضر العزاء ولا عارفين رد الفعل لما تعرف بخبر شريكها في الحياة وأنها الوحيدة اللي ما ودعتهوش ” .

واختتمت منشورها بالقول : ” أوعى تحسبها أبدا سيبها علي ربنا واللي رايده هيكون .. الإنسان مسير وغير مخير .. الله يرحمك يا مبدع ويصبر بناتك وحبايبك ” .