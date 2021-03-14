أعلن ” حسين بن شيبه ” المحامي الخاص بإبن وزوجة الفنان الكويتي الراحل ” مشاري البلام ” عن تقدمه بطلب لفتح التحقيق في أسباب الوفاة .

وذلك في منشور له عبر حسابه على موقع إنستجرام جاء فيه : ” بعد توكيل الزوجة والإبن سنتقدم برفع كتاب طلب فتح تحقيق لوزير الصحة الشيخ ​باسل الصباح عن أسباب وفاة الفنان مشاري البلام وإعداد تقرير مفصل عن حالة المرحوم ” .

يذكر أن الفنان مشاري البلام كان قد رحل عن عالمنا في شهر فبراير الماضي عن عمر ناهز 48 عاما بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا .