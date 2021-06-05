ظهرت الفنانة بسمة الكويتية على قناة “الكرمة” المسيحية ضمن برنامج “بكل وضوح” الذي يقدمه المغربي رشيد حمامي، المعروف باسم “الاخ رشيد”، للحديث عن اسباب ارتدادها عن الإسلام واعتناقها الديانة اليهودية.

وبررت بسمة الكويتية ارتدادها عن الاسلام لاسباب لها علاقة بحقوق المرأة خاصة كونها نسوية ذاكرة بالتحديد وصف المرأة بأنها “ناقصة عقل ودين” و”اعتبارها عورة وفرض الحجاب عليها” بالاضافة الى حقها في الميراث والذي يعادل نصف ما يحصل عليه الرجل.

وعن اسباب اعتناقها لليهودية قالت بسمة الكويتية ان اليهودية “من اقدم الديانات والكتاب المقدس هو الاصل في حين ان القران الكريم هو تقليد”، حسب تعبيرها.

كما اعتبرت بسمة الكويتية ان الديانة اليهودية كرمت المرأة بجعل النسل من المرأة وانه لا يوجد بها “حد الردة” كما في الاسلام.

كما تطرقت الفنانة الكويتية الى موضوع البدون في الكويت وقالت انها كانت تتعرض للتنمر بسبب هذا الموضوع.

يذكر ان رشيد حمامي نفسه مرتد عن الاسلام وكان قد اعتنق المسيحية في بداية شبابه واشتهر من خلال تقديمه برنامج “سؤال جريء” على قناة الحياة المسيحية قبل ان ينتقل لاحقا الى قناة الكرمة حيث يقدم حاليا برنامج “بكل وضوح”.