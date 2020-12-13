نشرت الفنانة المغربية ” بسمة بوسيل ” منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الاستوري .
والتي وجهت من خلاله بسمة بوسيل رسالة إلى متابعيها تدعوهم فيها إلى التسامح والمحبة .. فكتبت قائلة : ” اشبعوا من بعض فالموت لا يعطي إنذاراً .. واسألوا عن بعضكم فلا أحد يعلم متى سيكون آخر تواصل أو لقاء ” .
وتابعت : ” تحملوا بعضكم وعليكم بالتغافل فإن كلمة يا ليت لن تعيد الذي رحل .. تسامحوا وكونوا متحابين دائما واغتنموا اللحظات الجميلة فإنها لا تعود ” .
اشبعوا من بعض بالخير و المعروف و الإحسان ماشي شوف فيا نشوف فيك يا طاجين الحوت
و بمناسبة اشبعوا من بعض، بغيت نرسل تحياتي القلبية الخالصة للأخت آخر العنقود و lulu و محايدة مغتربة و خليني ساكت و سماح و شيرين المصرية و VIP و جلمبو و كذلك الغائبين الغاليين عزيزتي الغالية على قلبي اليمنية ام منولة و برهوم و ام هكار و وئام و ايقونة نورت بنت لندن و نور و بلو سكاي و شيرين المصرية و مأمون و ساهر الليل و البلدوزر و مهيب و عروب و حسناء المغربية و غير دايز و يوسف المغربي و سوزي اللبنانية و ليلى السورية و بزاف بزاف ديال الأصدقاء لي نسيت اسمه بدون قصد يسمح ليا، هؤلاء الذين ذكرتهم كانوا يعزونني و يحبونني رغم تعليقاتي الهجومية الصاروخية
المهم لندعو الله جميعا ان تكون سنة 2021 سنة سلام و سنة خير و زوال كورونا إلى الأبد، يا رب
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