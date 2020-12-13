نشرت الفنانة المغربية ” بسمة بوسيل ” منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الاستوري .

والتي وجهت من خلاله بسمة بوسيل رسالة إلى متابعيها تدعوهم فيها إلى التسامح والمحبة .. فكتبت قائلة : ” اشبعوا من بعض فالموت لا يعطي إنذاراً .. واسألوا عن بعضكم فلا أحد يعلم متى سيكون آخر تواصل أو لقاء ” .

وتابعت : ” تحملوا بعضكم وعليكم بالتغافل فإن كلمة يا ليت لن تعيد الذي رحل .. تسامحوا وكونوا متحابين دائما واغتنموا اللحظات الجميلة فإنها لا تعود ” .