نشرت الفنانة المغربية ” بسمة بوسيل ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” أعلنت من خلالها عن تراجعها عن قرارها بالانفصال عن زوجها بالفنان المصري ” تامر حسني ” والتي كانت قد أعلنت عنه يوم أمس الجمعة في منشور لها على موقع ” إنستجرام ” وتجهيزهما لأوراق الطلاق .

وتضمنت التغريدة صورتين لها برفقة زوجها وكتبت في تعليقها عليهم قائلة : ” كل إنسان بيغلط ويرجع يفكر ويعيد حساباته وبيعرف إنه كان غلط فبيتراجع عن قرارات كتير كان ممكن تفرقله في حياته ” .

وتابعت بسمة بوسيل : ” أنا اتعلمت كتير من التجربة واتعلمت مش كل الناس عندها السلام النفسي عشان تتمنى الخير لغيرها وربنا يبعد عيون الناس القتالة .. وبالأخير يحفظلي زوجي وأولادي ” .