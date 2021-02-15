خطفت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، زوجة الفنان المصري تامر حسني، الانظار بإطلالتها في عيد الحب وذلك بعد ان شاركت صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت بسمة بوسيل في الصورة وهي ترتدي فستان احمر قصير وتمسك وردة حمراء وعلقت كاتبة: “عسى كل ايامكم تكون فالانتاين”.

وكانت بسمة بوسيل قد إستعرضت، قبل ذلك، الأجواء الرومانسية التي أعدها تامر حسني لها بمناسبة عيد الحب، من الورود إلى البالونات الحمراء والشموع، وعلقت قائلةً :”شكراً تيمو، أحبك”.

على صعيد اخر، تحدث تامر حسنى عن أزمته الاخيرة مع زوجته بسمة بوسيل قائلا أن علاقته بها تأثرت بسبب السوشيال ميديا مشيراً إلى أن صغر سن زوجته جعلها تتأثر بالأخبار والمواقع التي تنشر وأضاف تامر حسني أن الخوض والتدخل في حياة الناس من مساوئ السوشيال ميديا حالياً وإطلاق الشائعات والنميمة وهو ما جعل بسمة بوسيل تتأثر بها معلقاً :”أنا أعذرها هي أصغر مني وأقول لها كل سنة وأنت طيبة وأنا عارف إن حياتي صعبة وأنت أكبر من هذا بكثير وربنا يخليكي ليا ويخلي أولادنا لنا”.

واعتبر تامر حسني أن يوم عيد الحب أصبح مميزاً جداً بالنسبة له منذ طرح أغنية قولي بحبك واعتاد أن يطرح أغنية خاصة كل عام في نفس اليوم، وتابع :شعرت أن هذا اليوم يجب أن أهتم به وأنا بحب الغناء الرومانسي، وأستاذي الراحل عبدالحليم حافظ وأقعد أذاكره حتى اليوم، ولذلك عندما بدأت أغني كنت بتكلم على الحب والمهم إنك تحب وتتحب وهو إحساس يغذي روحك.”.