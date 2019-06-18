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بسمة بوسيل تغني ” كفاياك أعذار ” وتحقق ربع مليون مشاهدة

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نشرت الفنانة المغربية ” بسمة بوسيل ” زوجة الفنان تامر حسني عبر قناتها على موقع يوتيوب أغنية ” كفاياك أعذار ” بصوتها أمس لتحقق أكثر من ربع مليون مشاهدة .

وقامت بسمة بنشر الأغنية على حسابها على موقع ” إنستجرام ” وأعربت عن سعادتها بردود الأفعال للمتابعين قائلة : ” فرحتوني بردود افعالكم .. شكرا شكرا بزاف ” .

حيث جاءت تعليقات الجمهور عن قدرتها المتميزة في الغناء وحنية صوتها .

وأغنية كفاياك أعذار كانت ضمن ألبوم تامر حسني الأخير ” عيش بشوقك ” وطرحها عبر قناته بموقع يوتيوب وحققت أكثر من 40 مليون مشاهدة .

والأغنية من كلمات هاني أبو النجا وألحان تامر علي .

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