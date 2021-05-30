شاركت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتاعي، بمقطع فيديو جديد لها ظهرت فيه من داخل الحرم المكي، خلال أدائها لمناسك العمرة وتدعو بالشفاء لمرضى المسلمين.

وعلقت بسمة وهبة على الفيديو قائلة: “لبيك اللهم لبيك يا رب كل اللي يدعي دلوقتي تستجيب له بحق هذا الآذان وبيتك الطاهر.. ادعوا معايا يالا وأنا حقول آمين لدعاؤكم لا تنسوا دلال عبدالعزيز وإيمان الحصري في دعاؤكم”.

وشاركت بسمة وهبة، في الموسم الرمضاني الماضي ببرنامج “العرافة”، والذاستضافت فيه عدد من نجوم الفن والغناء والرياضة، أعلنت مؤخرًا عن استعدادها لتقديم برنامج”90 دقيقة”.