تعرضت الإعلامية المصرية بسمة وهبة لموجة من الانتقادات بسبب أحدث ظهور لها عبر صورة نشرتها على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وبدت فيها وهي تسير في أحد الأماكن العامة مرتدية سروالاً قصيراً ضيقاً مع سترة شتوية.

وأحدثت الصورة موجة من الجدل في أوساط المتابعين الذين انقسموا بين من ركزوا على السؤال عن حالتها الصحية ومن وجهوا إليها الانتقادات بسبب لباسها.

وفي هذا الصدد جاء في التعليقات: “هي نسيت تكمل لبسها اعذروها عوارض الخرف” و”أنا شايفه إنك بين أيادي ربنا ومحتاجة رحمته وعفوه بلاش اللبس ده حرام حرام” و”كل اللي بينتقدها نفسه يلبس زيها… وانتو مالكو وبعدين احنا ايه اللي يدخلنا في علاقتها بربنا ومرضها” و”يا أمة ضحكت من جهلها الامم. الناس صنعت صواريخ واحنا بنتكلم عن شورت”. وهو ما دفع الإعلامية إلى الرد: “اللي حيقل أدبه حمسح بيه الأرض”. وكررت التهديد نفسه في فيديو نشرته لاحقاً.



