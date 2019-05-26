بسمة وهبة تستقيل من “القاهرة والناس” بعد أزمة حلقة ياسمين الخطيب في “شيخ الحارة”

تقدمت مقدمة البرامج بسمة وهبة باستقالتها من قناة “القاهرة والناس” المصرية وذلك بعد الأزمة التي اثارتها تصريحات ياسمين الخطيب حول المخرج وعضو مجلس الشعب المصري خالد يوسف.

وبدأت الأزمة، حسب بيان صدر عن الإعلامية بسمة وهبة” بعدما عُرضت حلقة من برنامج “شيخ الحارة”، والذى استضافت فيها الكاتبة والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب.

وكانت بسمة قد أعلنت للقناة رفضها إذاعة الحلقة، بسبب ذكر ياسمين الخطيب لأسماء العديد من الشخصيات العامة، وحكت تفاصيل ما حدث بينهم.

لتفاجئ بسمة بإذاعة الحلقة لتقوم بعد ذلك بمنع القناة من إذاعة الحلقة في الإعادة، بالإضافة إلى حذف الفيديوهات الخاصة بالحلقة من موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وبالفعل اضطرت القناة لعدم إذاعة الحلقة في الإعادة، وعرضت حلقة الإعلامي جورج قرداحي.

كما اتخذ طارق سعدة، نقيب الإعلاميين في مصر، قرارا بوقف بسمة وهبة، بناءً على تقرير المرصد الإعلامى للنقابة، وما رصده من تجاوزات مهنية وأخلاقية بحلقة يوم 19 مايو، التى استضافت فيها الفنان ماجد المصرى، والتى تخالف ميثاق الشرف الإعلامي، ومدونة السلوك المهنى.

وأضاف “سعدة” فى بيان: “خالفت بسمة وهية أيضا قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 الذى حظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة، حيث إنها لم تقم بتقنين أوضاعها مع النقابة، وغير مقيدة بأى من جداول القيد، ولم تحصل على تصريح مزاولة المهنة وفقاً للمادتين 2 – 19 من قانون النقابة”.