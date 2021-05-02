أعلنت الإعلامية المصرية بسمة وهبة عن مشاركتها في عمل فني من المقرر أن يجمعها مع مواطنها الفنان محمد رمضان من إخراج محمد سامي.

ونشرت بسمة وهبة صورة تجمعها مع محمد رمضان ومحمد سامي عبر صفحتها الشخصية على موقع إنستغرام قائلة: “أهم مخرج وأهم فنان مع العرافة، وقريبا نحن الثلاثي في عمل واحد”.

بدوره علق محمد رمضان على تدوينة بسمة وهبة حيث كتب:” وأنت أهم إعلامية”.

وانتقدت بعض التعليقات وصف بسمة وهبة لمحمد رمضان بكونه أهم فنان وهاجم بعض المتابعين محمد رمضان وأنه مجرد ممثل عادي. وقال أحد المتابعين: “أهم إعلامية آه ويمكن من أهم المخرجين.. لكن اهم فنان دي لا خالص لان الفنان الصح اخلاق واحترام وللاسف بقوا غير متوفرين في رمضان”، وقال متابع آخر :”بالذمة ده اهم فنان.. يا خسارة الفنانين الكبار والذوق الرفيع”.