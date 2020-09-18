تحرص الاعلامية المصرية بسمة وهبة على مشاركة متابعيها على حسابها على انستغرام بفيديوهات دائمة عن يومياتها في لندن هي حيث سافرت منذ فترة لتلقي العلاج.

وفي احدت فيديوهاتها، ظهرت بسمة وهبة في مطعم مصري وهي تشرب الشاي الاخضر وتستمع الى اغنية لام كلثوم حيث وجهت رسالة الى كارهيها قالت فيها: “في لندن وام كلثوم وسنديوتشات كبدة وشاي اخضر تحفة” قبل ان تقوم بحركات لكيد كارهيها وتقول “مبسوطين يا ناقص يا حقود “.

وعند طلب بسمة وهبة للحساب، فاجأها العامل في المطعم بتوجيه رسالة الى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قائلا: “نحنا بنموت في السيسي واللي بيعمله ولا مخلوق في مصر كان ممكن يعمله لو حبينا نختار شخص في مصر من المئة مليون ما كنا حنلاقي زي السيسي والحمدلله ربنا بعتهولنا انا يتهيألي جاية من عند ربنا” بدورها أكدت بسمة وهبة على كلامه قائلة “رغم انه انت مش عايش في مصر مالكش اي مصلحة عشان تقول الكلام ده” ليؤكد انه في لندن منذ 28 عاما.

يذكر ان بسمة وهبة تتواجد حاليا في العاصمة البريطانية لندن حيث قالت انها تخضع للعلاج من مرض نادر.