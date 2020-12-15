شاركت الاعلامية المصرية بسمة وهبة، متابعيها على حسابها على انستغرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها مع زوجها علاء عابد على هامش تقديمها ندوة في نادي روتاري هليوبولس في اطار مواجهة المجتمع لفيروس كورونا وما تحتاجه تلك المواجهة من وعي نفسي لمواجهة اي مرض ومحاربته نفسيا.

وعلقت بسمة وهبة على الصورة مشيدة بأهمية زوجها في حياتها اذ كتبت: “اكيد وراء كل إمرأه ناجحه زوج عظيم”.

وكانت بسمة وهبة قد نشرت قبل ذلك مقطع فيديو تحدثت فيه عن ندوتها قائلة “تحدى الانسان لمواجهة الازمات كيف يواجه الانسان ويتحدى الازمات ده عنوان الندوة اللي يشرفني اني انا مدعوة ليها واكون المتحدثة وان شاء الله افيد الناس بالتجارب والمعلومات وانا ما معيش ورق اتكلم منه انا جاية اتكلم من القلب النهاردة وان شاء الله كلامي يوصل وان شاء الله الناس تستفيد من كلامي”.

يذكر ان علاء عابد هو الزوج الثاني للاعلامية بسمة وهبة بعد زوجها الأول رجل الأعمال السعودي أسامة السيد.

وكانت بسمة وهبة قد ادت مناسك العمرة، منذ ايام قليلة، أثناء تواجدها في السعودية لزيارة ابنيها عبدالعزيز وعبدالرحمن من زوجها الاول.