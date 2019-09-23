بسمة وهبة في زيارة لإبنها بسويسرا ب ” الملوخية والفطير والحمام “

نشرت الإعلامية المصرية ” بسمة وهبة ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو أثناء وصولها إلى مطار جينيف في سويسرا .

حيث إنها سافرت إلى سويسرا من أجل زيارة نجلها ” عبد الرحمن ” الذي يدرس هناك .

وأشارت بسمة وهبة إلى إنها أرادت من خلال مقطع الفيديو توثيق هذه اللحظة معربة عن اشتياقها الشديد لإبنها .

وقالت : ” أنا جاية أشوف عبد الرحمن ابني وحشني أوي وبحبه جدا زي أي أم بتحب ابنها ببقا مشغولة عليه لأنه بيدرس وفي الغربة لوحده ” .

وأضافت : ” جايبه معايا ملوخية عشان اعمله ملوخية وجايبة حمام ولحمة لأن اللحمة بتاعتنا في مصر حلوة جدا جدا عن هنا .. وجايباله فطير مشلتت لأن هناك مفيش فطير مشتلت وربنا يستر ويعدوا الحاجات دي ” .

وكتبت بسمة وهبة في تعليقها على الفيديو قائلة : ” كلها شوية واقابل عبد الرحمن أبني حبيبي .. عاملاله مفاجأة مصرية على حق ” .