حرصت الإعلامية ” بسمة وهبة ” على تهنئة الفنان ” أحمد سعد ” على عقد قرآنه على عارضة ومصممة الأزياء ” علياء بسيوني ” .

حيث كتبت في تعليق لها على مجموعة الصور التي نشرها أحمد سعد عبر حسابه على إنستجرام من جلسة التصوير التي خضع لها بمناسبة عقد القرآن قائلة : ” أ‏لف مبروك يا أحمد وربنا يهنيكم ” .

وتابعت بسمة وهبة ساخرة : ” والله يهديك يا أحمد مش عاوزة استضيفك الموسم الجاي في العرافة ” .

وكان قد احتفل أحمد سعد مساء يوم أمس السبت بعقد قرآنه على علياء بسيوني في حفل بسيط اقتصر على حضور الاهل والأصدقاء المقربين وأقيم داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة .