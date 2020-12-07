عبرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة عن فرحتها الشديدة بلقاء ابنيها عبد الرحمن وعبد العزيز في السعودية بعد فترة طويلة من الغياب وذلك في تدوينة عبر حسابها على انستغرام.

فقد نشرت بسمة وهبة صورة لها من داخل منزل نجليها بالسعودية وكتبت معلقة: “تراني امتلكت اليوم العالم بأكمله لقد رد قلبي ورأيت العبدين واهتزت روحي وخرج الألم ودخل الفرح الله لا يحرم أحد من أولاده ولا والديه”.

وكانت بسمة وهبة قد نشرت قبل ذلك مقطع فيديو من داخل الطائرة قبل سفرها الى السعودية حيث قالت “اخيرا اخيرا اخيرا الحمدالله يا ربي لك الحمد والشكر” وتابعت “مش قادرة اوصف الشعور وشعور مش قادرة اعبر عنه ومش مصدقة”.

وكانت بسمة وهبة قد امتنعت عن رؤية نجليها منذ توقف حركة الطيران في الربع الأول من عام 2020، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن عبد الرحمن وعبد العزيز هم ولدي بسمة وهبة من زوجها رجل الاعمال السعودي أسامة السيد الذي انفصلت عنه في عام 2010 بسبب خلعها الحجاب.