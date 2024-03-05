يشهد موسم مسلسلات رمضان 2024، مشاركة عدد كبير من أبناء النجوم، بينهم وجوه شابة والبعض الآخر فنانين باتوا نجوما وحققوا نجاحات، وينتظر الجمهور ظهورهم في الأعمال الفنية

بسنت أحمد صيام

ومن بين هؤلاء الفنانة بسنت أحمد صيام ابنة النجم أحمد صيام، التي تشارك في المارثون الرمضاني المقبل، بمسلسل رحيل بطولة الفنانة ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، أحمد صيام، وعزت زين، والعمل من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج محمد عبدالسلام.

ورثت الفن عن أبويها

بسنت صيام هي ممثلة مصرية ورثت التمثيل عن أبويها الفنان أحمد صيام و الفنانة رانيا فتح الله، بعدما انهت دراستها وتخرجت من الجامعة الأمريكية ثم التحقت بورش تمثيلية وفنية استعداداً لدخولها المجال الفني لتشارك في التمثيل و الرقص و الغناء.

يُذكر أن الفنانة بسنت صيام بدأت مشوارها عام 2017 بالمشاركة في مسلسل “هذا المساء” ثم شاركت في العام التالي بمسلسل “عزمي وأشجان”.‏ ولفتت الأنظار لها من خلال مشاركتها في مسلسل “شبر مية”‏، كما شاركت في عدة عروض مع المخرج خالد جلال أبرزها عروض “سينما مصر”.‏

مسلسل رحيل في رمضان 2024

وتشارك بسنت صيام حاليا مع الفنانة ياسمين صبري في بطولة مسلسل رحيل المنتظر عرضه في رمضان 2024.

مسلسل رحيل بطولة ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، أحمد صيام، وعزت زين، والعمل من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج محمد عبدالسلام، وتجسد ياسمين صبري خلال أحداث المسلسل شخصية فتاة شعبية، والعمل مكون من 15 حلقة.

أعمال عرضت مؤخرًا لـ بسنت صيام

ومن ناحية أخرى، عرض مؤخرًا لـ بسنت صيام، فيلم زومبي، والعمل بطولة علي ربيع، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، هاجر أحمد، ويزو، عارفة عبدالرسول، سامي مغاوري، محمد محمود، إلى جانب العديد من ضيوف الشرف، منهم سيد رجب، بيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي.

وشاركت في رمضان 2021، بمسلسل حرب أهلية، بطولة يسرا، باسل خياط، جميلة عوض، أروى جودة، محمود حجازي، رشدي الشامي، اللبنانية سينتيا خليفة، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج جمال العدل.

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