أدلت الفنانة ” بسنت شوقي ” خطيبة الفنان ” محمد فراج ” بتصريحات لها لبرنامج ” mbc Trending ” على هامش جلسة التصوير التي خضعا لها مؤخرا لغلاف مجلة ” Enigma ” لعدد شهر فبراير تزامنا مع عيد الحب .

وفي بداية حديثها أشارت بسنت شوقي إلى أنها كانت متخوفة من القيام بجلسة التصوير ولكن ما شجعها على ذلك هو علاقة الصداقة التي تربطها برئيسة تحرير المجلة ” ياسمين شحاتة ” .

وتابعت بسنت : ” حبينا نعمل حاجة مختلفة تبين الجزء اللي الناس مش بتشوفه فكنت حابة إننا نروح في الاتجاه ده أكتر من إننا نروح في إتجاه بدلة وفستان وموجود كتير ” .

وبسؤالها عن موعد الزفاف قالت : ” مش عارفين لسه وإن شاء الله أول ما هنعرف هنقول .. أصلي هو عمال كل شوية بيتأجل الموضوع علشان الشغل والكورونا والدقن والحوارات فمش عايزين ننبر فيها ” .

ليرد محمد فراج على ذلك ضاحكا فقال : ” جدعة ” .. مؤيدا لما قالته خطيبته بسنت شوقي عن الظروف التي تسببت في تأجيل زواجهما وأكد على إنه سوف يتم الإعلان عن موعد الزفاف عندما يتم تحديده .