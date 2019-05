بشار الشطي ينعي والده بكلمات مؤثرة في ذكراه الأربعين

View this post on Instagram

بالأمس مضى على رحيلك أربعون يوما يا أبي ولازلت لا أتقبل الفراق والرحيل ولا كففت عن البكاء أربعون يوما يا أبي و طيفك يمثل أمامي كل صباح ومساء أربعون يوما وانت في القلب و الذاكرة والوجدان و المهجة لا انسى حديثك ولا وصاياك ولو عاد الزمان بنا لقضيت العمر خادما تحت قديمك ولكنه ديدن الأيام تقصي وتفرق و لا تجمع و تقرب و إن الموت الذي أخذك بغتة لو علم بما لك في القلوب ما أخذك والأقدار التي فرقتنا بالأمس عسى أن تجمعنا غدا في الجنة رحمك الله يا أطيب الناس وأوفاهم والفاتحة على روحك الطاهرة النقية ❤️