أجرت الفنانة المصرية ” بشرى ” لقاءا لبرنامج ” ET بالعربي ” على هامش حضورها عرض فيلم ” خان تيولا ” ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي .

وخلال اللقاء كشفت بشرى عن السبب من وراء طلبها ل ” مدفن ” من خطيبها رجل الأعمال ” سالم هيكل ” كمؤخر لزواجهما .

فقالت بشرى : ” سمعت كذا مرة أكتر من موقف أثر فيا خلاني أفكر أطلب الطلب دا .. الموت مش بعيد ولازم نفكر نفسنا لأن السنة دي خسرنا ناس كتير من أصدقائنا وأساتذتنا وأحبابنا وشباب صغير في السن .. شئ طبيعي أننا نفكر أن محدش هيدوم للأبد ” .

يذكر أن الفنانة بشرى كانت قد احتفلت بخطوبتها على سالم هيكل الذي فاجئها بتقديم خاتم الخطبة لها في حفل ختام مهرجان الجونة الماضي وسط عدد من النجوم الذين ساعدوه في ذلك .