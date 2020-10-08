استعاد عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” مقطعاً من مقابلة أجريت منذ أيام مع الفنانة المصرية بشرى ولفت اهتمام الكثير من المتابعين. وفيه ردت على سؤال عن أغنية أهداها الفنان عمرو دياب لزوجته السابقة الفنانة شيرين رضا.

وذكرت بشرى في هذا السياق أغنية “ما تخافيش” وقامت بأداء مقطع منها قبل أن تعلق على جملة “مش ها عيش من غير عينيكي” بالقول: “وعاش عادي”.

ولم يمر هذا التعليق مرور الكرام أمام المتابعين حيث اعتبر بعضهم أنها قصدت بهذا التعليق تقديم الدعم لدينا الشربيني والتعبير عن حبها لها. ومما جاء في التعليقات: “على فكرة مش أول مرة تلقح على الموضوع دا شكلها مش بتحب دينا الشربيني خالص” و”يا ساتر حد يقولها إنهم منفصلين من عشرين سنة من بدري واخدة الموضوع على قلبها أكتر من شيرين نفسها مش فاهمة ماله” و”مينفعش حد يتريق أو يهزار كدا ع الملأ في أمور شخصيه دا حتى من الأصول”.